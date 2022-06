¡Estas piletas prefabricadas son la mejor idea para cuando vuelva el verano!

Las piletas prefabricadas son más fáciles de mantener, tengamos en cuenta que este no es un detalle menor, tener una pileta implica mantenerla en buen estado y por supuesto que durante la temporada, al agua también. Su mantenimiento se limita a apenas unos pocos minutos a la semana para mantenerla en buen estado.

Al no ser una superficie porosa se necesitan menos químicos para tener el agua limpia, la limpieza de las paredes es muy simple y lo mejor es que no necesita ser pintada regularmente, como sí lo necesitan las de hormigón. Si bien su durabilidad y resistencia es realmente alta, en caso de sufrir rajaduras su reparación no lleva más de dos días.