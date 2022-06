La casa ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza

Muchas veces los puntos de conexión entre la vivienda y su entorno no son directos, es decir no existe una franca consecuencia de espacios entre el interior y el exterior. Y esto en algunos casos es una decisión estratégica de diseño en la cual el paisaje o el exterior pasa a ser un espacio de relación visual más que de uso y donde las relaciones de uso están transferidas a otros espacio y no al de la vivienda en si mismo. Hay en esto una actitud contemplativa del exterior, donde la casa juega un papel central en la conformación y presencia de ese paisaje, poniéndola en un lugar central en importancia respecto del resto de la composición. Lo construido apenas se toca con la naturaleza, y esta nueva naturaleza artificial donde el hombre habita le otorga un papel secundario al entorno natural que la rodea.

Luis Gracia arquitectura nos muestra esta singular forma de ver a la mano del hombre y al objeto construido.