¿Estás pensando en decorar la casa? ¡Evita estos 7 errores fatales!

The Baked Tile Company

El problema: tenés demasiados muebles. No sabés cómo, no sabés por qué, pero un buen día tu comedor quedó intransitable por tantos muebles y no se te ocurre cómo ponerlos para que haya más lugar.

La solución: vas a tener que desplazar el exceso de muebles a otras habitaciones de la casa. Por ejemplo, usá la silla mas cómoda en tu dormitorio, como sitio para leer un poco y descansar. Por otra parte, un consejo valioso es no colocar muebles frente a las ventanas. Se gana una gran sensación de amplitud cuando al elevar la vista hacia afuera nos encontramos con el camino despejado.