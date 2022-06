Ideas y secretos para reducir la humedad en casa

Las soluciones naturales son las mejores y más eficaces cuando se trata de reducir la humedad en su casa. Estas soluciones se basan -básicamente- en dejar las ventanas abiertas. Así, no sólo controlás la humedad, también permitís que entre la luz del sol, embelleciendo sustancialmente el estilo de tu hogar. Por eso, si estás construyendo, no escatimes a la hora de poner ventanas, siempre con diseños adecuadamente estudiados por los arquitectos responsables. Si bien cada abertura eleva un poco el presupuesto, vas a ver que a la larga te sale más barato: tu casa no se arruina con la humedad y te ahorrás la abundante cuenta de luz que provocan los aires acondicionados.

