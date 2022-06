6 Trucos originales para darle vida a un patio aburrido

Cue & Co of London

Es indispensable que tengas un juego de jardín con al menos dos silloncitos y una mesa. La variedad es infinita y todo depende de tu gusto personal así como del estilo propio del patio en cuestión. Arriba, el estudio de Cue & Co of London resuelve de manera sencilla y romántica el modo en que en este patio se servirá el té de las five o´clock. Si querés algo infalible y no muy costoso, siempre podrás acudir al hierro. Los muebles antiguos pueden conseguirse en compra-ventas donde hasta te los venden baratísimos.

Por otra parte, una de las últimas tendencias en decoración de patios y jardines es revestir en madera las paredes y colocar macetas en la parte superior. Se genera una ambiente fresco y cálido, aún en medio del cemento de la city.