Paso a paso: Cómo hacer tu propio jardín vertical en casa

Las macetas pueden ser Las clásicas de terracota, latas de atún, tomates, etc, botellas de gaseosa cortadas en forma transversal, envases en desuso, etc. Lo importante es que tengan un pequeño orificio de drenaje y un buen sustrato para albergar las plantas. Si las macetas van apoyadas en los estantes del pallet no hace falta soporte. Si van colgadas hay que idear algún tipo de soporte con alambre o hilo sisal.