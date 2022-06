Una casita moderna tal como te la habías imaginado

Está claro que la relación del hombre con la naturaleza en cuanto a necesidad existencial no es un dato menor. Podrán gustarnos mas o menos las plantas pero existe una relación simbiótica entre la vegetación y el hombre en la centro de mismo de nuestra fisiología, respiramos lo que ellas producen y ellas toman lo que nosotros eliminamos. Si eso no es causa suficiente para tener una adecuada relación con la vegetación, podríamos argumentar también que hay en la naturaleza misma del hombre una necesidad de reencontrarse con su estado primario, y ese estado es el contacto con la naturaleza. La ciudad como la conocemos hoy en día es una construcción del hombre, un ecosistema propio donde desarrollarse que fue mutando con el avance de la tecnología y que cada vez tiene mayor tendencia la separación entre la ciudad y el campo. Motivo por el cual vivir en una ciudad nos lleva a buscar formas de relacionarse con la naturaleza tanto sea en el ámbito público (plazas y parques) como en el privado. El caso que nos ocupa, la casa SD del estudio WOWA hoy es un ejemplo de cómo mas allá de la importancia en la conformación del espacio construido, el espacio libre que la vegetación ocupa es vital para compensar esta relación del hombre con su propia naturaleza, una naturaleza primaria y necesaria para no perder de vista que somos una parte insignificante de un todo.