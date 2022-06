¡La encontramos! Esta es la casa rústica perfecta

¿Existe una arquitectura para cada lugar?, ¿cada latitud tiene una respuesta adecuada a el territorio, al clima y demás condiciones propias?, ¿hay arquitecturas que se trasladan y acomodan a otros escenarios, como si de una puesta se tratarán?. Muchas veces el traslado de una determinada arquitectura en términos de condición estilística puede tener una adaptación a un nuevo espacio alejado del para que fue concebido (entendiendo que esta arquitectura le daba respuesta a las condiciones propias de ese espacio determinado) y otras tantas sucede que solo se tratan de simples caprichos de estilo que no le dan ningún aporte por fuera de lo figurativo. Sostener la necesidad de que una casa responda a un estilo determinado solo por un gusto estético resulta un tanto vacio si no existe un aporte que le brinde al habitar algo mas que un acto de banalidad de lenguaje. Sería como querer tener un auto deportivo descapotable para pasear por la nieve o el desierto de Sahara, nadie dice que no se pueda, pero seguramente haya mejores vehículos para transportarse en esos climas.

Con la casa sucede algo similar, las condicionantes de territorio como las climáticas nos dan un margen de adaptación a arquitecturas de otros lugares que nos puedan impactar por su expresión constructiva, pero este margen es muy finito. Sobre ese margen trabajan comodamente Tikkanen arquitectura en esta vivienda de características Toscanas implantada en Brasil.