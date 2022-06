Concreto pulido: una opción fantástica para tus pisos

Si hablamos de cuestiones prácticas, la relación costos-durabilidad es una de las principales para los pisos de concreto pulido. De hecho, algunos fabricantes no titubean a la hora de extender garantías por diez años. Es que no es sólo el cemento. A éste elemento se le añaden otros durante el pulido, los cuales aportan una resistencia extrema.

El piso de concreto pulido no se raya, no se raspa, no se deteriora en cuanto a brillo, y casi no necesita mantenimiento. Con los años, el brillo de estos pisos aumenta gracias al uso. Y si por esas cosas una baldosa de cemento pulido se rompiese, su reparación es muy sencilla.