Una casita acogedora con todo lo que necesitás

La cuestión de adecuación material no solo se verifica en la técnica ni en la sección y largo de las vigas de la cubierta sino que en esta vivienda en particular está expresada también en la particular forma de las columnas, que son de una sección importante y que vistas en el detalle parecen estar levemente despegadas del suelo en un toque de detalle muy mínimo y preciso. Tal es el cuidado por estas columnas que el sistema de desagüe pluvial de la cubierta no se pega ni toca a ninguna columna para no ensuciar ese detalle.