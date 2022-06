13 Cosas que tus invitados detestan cuando te visitan en casa

Cuando vamos de invitados a una casa que no es la nuestra, generalmente de amigos o conocidos, seguro nos detendremos a curiosear el ambiente y la decoración. Es inevitable que reparemos en detalles u objetos que nos gustan o no y que, a veces, indefectiblemente, caigamos en la crítica no siempre constructiva. Y los mismo pasa cuando recibimos invitados e nuestra casa. Nos sintamos o no observados, el invitado reparará también en los detalles que le llamen la atención, ya sea por buena o mala impresión.

Este libro de ideas trata de considerar con atención esos detalles en los que seguro repararán nuestros invitados. Esos pequeños “errores” que enseguida vemos en las casas ajenas pero no en las nuestras.