Diez ideas divertidas para cambiarle la cara a tu casa

Las bibliotecas no suelen ser muebles que rompan el molde; más allá de los matices de estilo la inmensa mayoría no sale de lo clásico… por eso no imaginábamos encontrar una biblioteca entre nuestra selección de objetos divertidos para incorporar en nuestra casa; pero aquí está.

Y nos encantó porque, además de la novedad del formato, incluye en su interior un espacio para recostarse a leer, con luz incorporada.