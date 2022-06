12 formas de decorar tu paredes con piedra ¡y que se vean espectacular!

Decimos la la piedra , pero hay muchas piedras. Hay tamaños, colores, texturas, consistencias. Si vas a usar piedra para revestir, enamorate de la piedra que elijas, sentila, vibrala. Cada piedra esta compuesta por diversas cantidades de elementos, en combinaciones que van conectando diversamente con el cosmos. Es maravilloso, realmente, el mundo de la piedra. Y, si te fascina como a nosotros, te contamos que, además de ser sensacional, está de moda.

Cuando un material está de moda ocurre que suele cotizar un poco más, aunque no es el caso de la piedra, cuyo valor está relacionado, como siempre lo estuvo, al grado de dificultad que supone su acceso, a la complejidad de su hallazgo, etc., etc. El hecho de que esté de moda, también implica que el mercado tendrá más variedad para ofrecernos.

En cualquier caso, vas a ver que el verdadero secreto de revestir las paredes con piedra, reside en cómo se complementa la misma. O sea, si vas a poner piedra, que se destaque. En este sentido, se exploran diferentes incorporaciones de la piedra en las casas modernas, situándola en compañía de materiales diversos, sacándola del típico rústico para resignificarla.