Accesorios y complementos para lograr el dormitorio ideal

No nos damos cuenta de lo prácticos que son hasta que tenemos uno. No hay porqué compartir nuestra cama con pilas de ropa que siempre termina en el suelo, ni tapar con abrigos y bufandas la hermosa silla mecedora de la abuela. Si esto les suena, no lo duden: su cuarto está necesitando un perchero.

Busquen un diseño que les guste e incorporen un buen perchero a su habitación: son súper funcionales y además quedan muy lindos.