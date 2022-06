10 Piletitas perfectas para casas chiquitas

Llegan los últimos meses del año y con ellos llega el verano también, como muchas personas no se toman vacaciones o no se van a la playa u otro destino, pasar el verano en casa cada vez es más común y con eso viene el tema piscina ¿Quién no quiere una en verano?

Si te quedaste atrapado en la creencia de que las piletas son sólo para patios grandes homify viene a demostrarte que eso ya no es así. Reunimos 10 de las piletas chicas más lindas de nuestros profesionales para que vayas evaluando qué diseño vas a querer este verano en tu casa. Porque las piletas están hecha para todos los espacio y los más variados presupuestos, acá te presentamos 10 propuestas diferentes de Piscinas Scualo que seguramente te dejarán con la boca abierta.