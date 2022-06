Cómo mantener tu casa a punto con muy poquito dinero

No decimos que aprendas plomería, aunque no sería mala idea; no, este libro de ideas para ahorrar en el mantenimiento del hogar apuesta a un uso cuidado y consciente de los elementos y ambientes de la casa. Además, te irán algunas buenas ideas para que no te asustes si se rompe algo. A veces no hace falta llamar a los técnicos, basta con saber un poquito de las causas de las cosas y darse una escapadita a la ferretería. Todo es maña, dicen por ahí, y es cierto.

Quizás algunos de estos truquitos ya los venís implementando, quizás te desayunes con esto acá mismo. Lo importante es cuidar el bolsillo y, si se puede, dejar el dinero para cosas más emocionantes. Es que parece tonto, pero los gastos de mantenimiento pueden implicar sumas bastante dolorosas. Por eso es mejor prevenir y, si hay que curar, buscar las alternativas eficaces antes de entrar en pánico.