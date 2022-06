9 Cocinas con mucho estilo y muy poco presupuesto

La incorporación de planta y flores a un ambiente, aunque no lo creas, logran una gran transformación. Y en varios sentidos, no sólo estético. También te renuevan la onda y el aire del lugar y hasta, segur, mejoran tu estado de ánimo. En la cocina, además, tenés el plus de poder incluir plantas aromáticas que te sirvan para cocinar. Entonces, cambiás la onda a tu cocina, no vas a gastar plata, te oxigenan el ambiente, mejoraran tu humor, decoran, te ayudan a cocinar… ¿Qué más se les puede pedir?