Fachadas de espanto: 8 Errores fatales que causan una muy mala impresión

La fachada de nuestra casa habla de nosotros. Si bien no todo lo que brilla es oro y algunas apariencias engañan, el exterior de una casa, al igual que nuestro propio aspecto exterior, nos cuenta, nos preavisa, hace que adivinemos un poco lo que encontraremos adentro. Y no me refiero a la decoración, muebles o adornos, sino a esos detalles del mantenimiento en general. Una casa que por fuera este mal mantenida, es probable que replique ésto mismo adentro.

Este libro de ideas está dedicado al aspecto exterior de nuestra casa y esos detalles a tener en cuenta para lograr una buena primera impresión. Analizaremos casos que van desde un mal mantenimiento hasta errores de estructura o decoración que podrían mejorarse para que nuestra entrada esté siempre dispuesta brindar una buena bienvenida.

Examinemos juntos, entonces, cuáles son algunos de los errores a evitar en la decoración de la fachada.