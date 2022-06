Parrillas fabulosas que quedan mejor dentro de casa

La idea de ser dueños de una parrilla nos pone tan contentos que a veces solemos olvidar que es muy importante tener en cuenta algunas variables.

La ubicación no es tema menor, ya que debe ser un espacio amplio y que nos provea de profundidad. Lo segundo, es la ventilación. No podemos olvidarnos de que un asador desprende humo y necesita que salga al exterior para que no impregne toda la casa.