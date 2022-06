¿Cómo conseguir un balcón de diseño? 10 tips imperdibles

Muchas veces solemos pensar que si no contamos con suficiente lugar, es mejor no ocupar el espacio con sillones o muebles muy grandes. Entonces, recurrimos a dejar vacíos inútiles, incorporamos pocas plantas y no nos animamos a crear nada determinado. Por el contrario, tal como lo muestra el ejemplo, decidirnos por armar un living que abarque todo el balcón y llenarlo de plantas, será el camino correcto para aprovecharlo al máximo.