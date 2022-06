Especial comedores: 10 diseños que roban suspiros

Cuando vivimos en departamentos de superficies reducidas, muchas veces no tenemos lugar para una gran mesa de comedor si lo que queremos es priorizar, como en este caso, el living. Por eso, una gran idea es ubicar una pequeña mesa junto a la cocina que no nos quite mucho lugar pero, nos resulta cómoda a la vez. No nos olvidemos del diseño de las sillas, por más pequeño que sea el comedor, cuidar los detalles es fundamental.