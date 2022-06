¡Cómo decorar la casa como un verdadero profesional!

Decorar con plantas puede ser el sueño de muchos que temen no saber cuidarla por carecer de mano verde . Para ellos se pueden elegir las suculentas y los cactus, que son variedades muy resistentes que requieren poco riego y atención. Solo necesitan bastante luz y una mirada de cariño de sus dueños un par de veces por semana. Quedan muy bien todas juntas sobre un mueble como el de la imagen, pero hay que tomar la precaución proteger la superficie de apoyo para que no se arruine con el agua de riego. Para los que no se animan, hay planta de tela tan reales que hay que tocarla para averiguar si son naturales.