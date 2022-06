10 Tips para que tu monoambiente sea el palacio donde mereces vivir

Pequeños refugios, espacios en general abiertos y sin divisiones, los estudios o monoambientes no gozan de la mejor publicidad por tratarse de ambientes reducidos. Pero no todo lo pequeño es feo o descartable, al contrario, muchas veces, resultan de lo más confortables y funcionales. Tienen las ventajas, por ejemplo, de limpiarse y acomodarse rápido, de no necesitar tantos muebles ni decoración excesiva.

En este libro de ideas vamos a dedicarnos a ellos, a esas viviendas de un sólo ambiente que pueden hacer que nuestra vida sea más práctica, cómoda y relajada.