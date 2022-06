Cómo armar un lavadero hermoso en casa ¡Paso por paso!

Si no tenemos mucho espacio y al lavadero lo debemos anexar a la cocina u otro cuarto ¡a no desesperar!, un gran recurso es utilizar espacios para el lavarropas y el secarropas con puerta o algún sistema que, cuando no estén en uso, podamos cerrarlo de modo que no queden a la vista. Esto permitirá que te concentres en el estilo de la cocina, sin tener en cuenta estos artefactos de lavadero ya que quedarán escondidos. Los diseños de Deulonder son ideales para inspirarse si tenés que integrar el lavadero.