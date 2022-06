Revestimientos para el piso del baño: cómo elegir mejor

LIVE IN

Clásico de clásicos: el mármol es una alternativa que no pierde vigencia. Si el presupuesto lo permite, este producto es un revestimiento que no falla. Disponible en variedad de colores, la sola presencia de este noble material jerarquiza el ambiente a la vez que ofrece inmejorables prestaciones de durabilidad e higiene. Y aun con su impronta clásica es tan versátil que se adapta perfectamente tanto a ambientaciones de estilo clásico como moderno, barrocas o minimalistas; aportando siempre su inconfundible nota de calidad y lujo, como vemos en este baño del estudio LIVE IN.