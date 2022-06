Perfectos detalles de amor en tu balcón

Los balcones son esos espacios que conectan con el exterior pero que muchas veces, por ser pequeños, por no acostumbrarnos a su uso, descuidamos. Y mientras menos nos ocupemos de su diseño y decoración, menos ganas nos dan de salir a balconear . Pero no más, no más excusas. Vamos a ver diez ideas geniales para decorar balcones que inspiran al más recio de los habitantes de una casa.

Particularmente, en esta etapa de la vida, me inclino con toda el alma hacia una estética que me transmita calidez, contención, amor. Y cuando una sabe lo que quiere, más tarde o más temprano, lo consigue. En este caso, fui probando qué cosas me gustaría instalar en mis balcones. En homify encontré cientos y cientos de propuestas, pero bueno, había que elegir y me volqué hacia las que conforman este libro de ideas.

Las ideas, en este caso, tienen que ver con una profunda sensación de plenitud que se busca y que se va dando en pequeños y hermosos objetos decorativos, cada uno con un sentido personal. A su vez, el balcón precisa un asiento, más grande o más pequeño, según el espacio que se disponga. Muchas veces es la ausencia de sillas, banquetas, reposeras o sillones lo que hace que dejemos de aprovechar la instancia y la impronta única que ofrece un buen balcón.

Las plantas siempre son bienvenidas en los balcones, y más si se encuentran contenidas en recipientes y macetas con diseño. Lo mismo las mesas que, en distintos tamaños, sirven de apoyo para esa taza de té.