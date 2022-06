Lo más leído de la semana: ¡Cosas que NO deberíamos hacer en casa!

’Las terrazas, patios o balcones son una excelente forma de disfrutar del exterior estando en casa, pero bien conocido es el problema de dejar los muebles a la intemperie, se desgastan, su color se pierde e incluso muchas veces una tormenta o fuerte viento los convierte en inutilizables antes de lo esperado.

Optar por un exterior con cerramiento es una gran idea, no sólo para preservar la calidad de los muebles sino también para que el patio, balcón o terraza no tengan estaciones especiales para disfrutar, el cerramiento transforma el espacio en un interior más, tener la comodidad de cualquier living o espacio interior junto a una vista o clima abierto es, sin dudas, una de las mayores ventajas de elegir un cerramiento. Si todavía no estás convencido te invitamos a recorrer estos espacios que seguramente te tentarán a cerrar tu balcón.’

¿Se te ocurrirá alguna opción para tu patio viendo este libro de ideas? ¡Contanos!