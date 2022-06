La ampliación de una casa familiar (+ planos de construcción)

En Corea del Sur, en el condado de Yangpyeong, en medio de un paisaje verde se encuentra esta casa con tintes modernos que se caracteriza no sólo por su estilo europeo, sino también por contrastar en medio de la naturaleza que la rodea.

La casa cuyo diseño pertenece a Coone se encuentra en una zona que todavía no está muy poblada, esto la transforma en una pequeña joya que con su estilo y singularidad irrumpe en medio de un paisaje natural. Una casa familiar de dos plantas que no se priva de nada, comodidad y estilo en una combinación explosiva, gracias a la cortesía de los arquitectos compartimos no sólo su diseño sino también los planos, todos sus secretos son develados para que te inspires.