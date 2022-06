¡Vida y color para una terraza aburridísima!

Plantas, algunos muebles y hasta una fuente son algunos de los elementos que sirven para ambientar este balcón. Pero no es lo único. Existen varias ideas que podés copiar y trasladarlas a tu hogar. Una de ellas es el orden. Para lograrlo nada mejor que utilizar piezas de mobiliario o accesorios funcionales, que no ocupen mucho espacio y no interrumpan las visuales. Los muebles de madera, en el que se colocan las macetas, son un ejemplo. Sencillos y muy prácticos llenan de estilo el espacio. ¿Qué te parece?