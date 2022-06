¡Un oasis dentro de casa! 8 hermosos jardines con piedras

Si en cambio tenemos un patio pero no sabemos cómo aprovecharlo, un mini jardín rodeado de piedras es una opción fácil, linda y económica. En este caso vemos que se optó por un diseño con un camino, no se necesitó mucho más que piedritas, madera que sea la que marque el camino y macetas con cañas, también podemos optar por macetas con plantas para sumarle verde, incluso cactus o suculentas si el patio no dispone de mucha luz natural.

Vemos cómo se completó el diseño con piedras más grandes, estas son simples de ubicar, de hecho puede cambiarse el diseño continuamente, y la estética que le otorga al jardín es muy bella.