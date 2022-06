7 Hábitos para mantener tu casa siempre limpia

El ambiente de una casa está dado no sólo por el estilo que elegimos para decorar, sino también en cómo se ve todo. En el ambiente y la sensación que nos produce una casa juega un rol fundamental el tema de la limpieza y el orden, tal vez no seamos muy detallistas y no reparemos en eso apenas entramos, pero lo cierto es que se siente. Tener una casa en condiciones es sinónimo de salud, tanto física y mental, sino recordemos la sensación que nos invade cuando terminamos esa jornada maratónica de limpieza general ¿no es lo más lindo?

Pero tener una casa linda implica mantenerla ordenada y limpia, pero sabemos que es algo para lo que tal vez no tengamos mucho tiempo, nos cueste o simplemente no estamos acostumbrados, pero no está todo perdido, homify vino a salvarte. Para mantener una casa limpia y en orden no hace falta obsesionarnos con la limpieza, basta con tomarnos unos 10 minutos diarios y crear ciertos rituales que harán que tu casa se mantenga ordenada y limpia, vas a ver que tomándote unos pocos minutos al día, con estos consejos, tu casa lucirá de otra manera y tu calidad de vida mejorará.