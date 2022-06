Un living perfecto no tiene ninguno de estos 6 errores

Parece fácil, pero no lo es. A veces sale solo porque tenés buen gusto y sensibilidad estética; otras, necesitás asesorarte si querés tener algo perfecto como lo que propone DMS Arquitectura en la foto de arriba. Andá a lo seguro si no sabés qué hacer. Si el piso de tu living tiene una presencia fuerte, como en la imagen de arriba -donde, además, la pared de piedra aporta un estilo muy particular- jugate por un tono neutro como el blanco, el gris o el beige. Después, pensá en un tono vivo que aporte pinceladas de color. Eso sí, usá el mismo color de contraste para todos los detalles. La homogeneidad y la elegancia estarán garantizadas.