13 Cosas que NO deberías tener en tu cocina

En medio de los espacios más chicos, propios de la vida moderna en grandes centros urbanos, es mejor repensar nuestras colecciones, ya que en general se trata de objetos que no son de uso diario, o al menos no todos y cada no de ellos. Si nuestra colección de mates, por ejemplo, empieza a hacernos sacrificar espacio de guardado en la cocina, será hora de pensar en reducirla.