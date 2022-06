Los 8 secretos para ahorrar muchísimo dinero en casa

No gastes ni un solo peso en manteles o servilletas, ya que en casa siempre hay un retazo de tela o prenda en desuso para reutilizar. Y no hace falta ser un as de la costura ya que incluso se puede pegar con adhesivos especiales para tela para no tener que hacer el dobladillo con hilo y aguja. Con esta idea podés aprovechar ropa que ya no se usa, liberar espacio, reciclar aprovechando recursos y generando la emisión de menos residuos. Además esto da la posibilidad de desarrollar la imaginación y hasta tener un diseño único y personal.