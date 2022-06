La construcción paso a paso de una moderna casa

Infinidad de veces en mi tarea profesional, me encontré con el simpático pero poco feliz comentario: “me podrías hacer un dibujito… ” o “vos que te dedicas a hacer dibujitos, no me haces uno para ver que puedo hacer?… ” la respuesta a ese tipo de comentarios es categórica… el silencio absoluto para obviar la barbaridad que se acaba de decir. Hacer un proyecto de un espacio donde se desarrolla la vida de la gente no puede nunca tratarse de un mero “dibujito”, y por más que el dibujo sea para nosotros una herramienta importante para expresar ideas, lo más importante son justamente eso, las Ideas.

Las ideas son las que tiene el relieve y las que necesitan comunicarse y poder expresarse para una correcta interacción en las decisiones a tomar con los futuros habitantes de una vivienda. Algo de esto, del proceso de comunicación de estas ideas y de cómo se trasladan a la realidad, podemos ver en esta obra de CCA arquitectos