Sencillita por fuera, perfecta por dentro

Recuerdo que en los años de estudio, una de las primeras obras que me toco analizar y estudiar fue la casa Hoffman del arquitecto norteamericano Richard Meier. Una casita de madera cuya síntesis son dos volúmenes yuxtapuestos en cuyo punto de encuentro se produce el ingreso a la vivienda. Algún recuerdo de ese análisis me queda hoy para trasladarlo, aunque sea una situación bien diferente en esta vivienda del estudio Ha de Japón donde la síntesis de esta vivienda se repite a aquella americana con la diferencia de que la mayor parte de las actividades de la vivienda se concentran en uno de los volúmenes, además de que la vivienda está ubicada en un terreno en esquina y en una situación urbana, cuando la otra esta en una situación mucho más libre respecto del terreno. No es que Meier haya hecho de esta casa un estudio de los volúmenes y su conjugación, pero hay siempre obras previas que nos dan una base para sobre ellas poder trabajar y refundarlas, porque las soluciones pueden repetirse o reinterpretarse, pero no las ideas que le dan el marco a esas soluciones.