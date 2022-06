6 Ideas geniales para aplicar en patios chiquititos

Usá especies vegetales que se lleven bien con el clima de tu zona de residencia. Sean o no endémicas de la región, siempre podrás encontrar variedades que mantengan tu jardincito siempre verde. Si te gustan los arbolitos, elegí uno o dos que no crezcan demasiado. Usá macetones si no tenés tierra en tu patio. Por otra parte, cuidá de no entusiasmarte con las macetas, ya que un patio necesita áreas despejadas para disfrutar el aire libre en sillas o reposeras. Arriba, algunas especies para inspirarte del patio bellísimo de Jardines, Paisajismo y Decoraciones Elyflor.