Todo lo que tenés que saber sobre la iluminación de tus ambientes

El baño es otra habitación que necesita su luz particular, más allá de la luz general o los detalles que elijamos, la luz del espejo debe ser intensa, poder mirarnos bien antes de salir en el espejo del baño es esencial. Una luz que no sea muy cálida pero tampoco fría para poder ver bien el color del maquillaje y también para que nuestro baño no luzca como un hospital.

Otro detalle que llevará tu baño a otro nivel es una suave luz detrás del espejo, de este modo generamos un clima suave cuando queremos.