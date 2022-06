6 Ideas súper creativas para deptos chiquititos

Mantener la privacidad parece imposible en un monoambiente pero, no lo es. Se puede, sí señora, apelar a recursos heterodoxos que permitan conservar ciertos momentos íntimos, como dormir despatarradamente y con el pijama de la adolescencia. No hay mucho que agregar a la imagen de la cama tan divinamente enmarcada de Your Project que vemos arriba. Sí señalar que los paneles son aliados indiscutibles de los monoambientes, sobre todo cuando son móviles, como puertas corredizas. El vidrio no se recomienda tanto como los diversos materiales sintéticos traslúcidos que se fabrican hoy en día.