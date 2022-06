Cómo limpiar la cocina en menos de 15 minutos… ¡Un golazo!

Lavados los platos, despejadas las superficies, toca el piso y las paredes. Ya van diez minutos, el partido está por continuar. Vamos a penales contra Brasil. De todos modos, no dejes de usar guantes. Los hombres se quejan de que sus manos lucen resecas y agrietadas, eso es porque no se ponen guantes cuando limpian. Los productos abrasivos dañan la piel y siempre es más barato perder diez segundos en protegerse que gastar fortunas en cremas hidratantes. Pero, retomando, humedecé un trapo y frotá los azulejos, aunque no se note, siempre se acumula una película de grasa en ellos. Con otro trapo, limpiá el piso. Si tu piso es de madera, usá productos especiales para madera.

Tendrás un resultado casi tan perfecto como el que muestra el estudio de Alvarenga + Llacay Arquitectos.