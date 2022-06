¡Quinchos miniatura! 6 propuestas para casas con cero espacio

Porque, convengamos, ¿qué es un quincho para los argentos? ¿Acaso no nos alcanza con un parrillero, un techito, una mesa y unas sillas? Ese es el espíritu de nuestros mini quinchos de hoy, donde el tamaño no importa, pero sí la actitud. Si la madera no se presenta en este momento de tu vida como una opción viable, ¡por qué no afianzarse en el metal? Una escena de película, un mini ambiente lleno de vitalidad, es el que ofrece Dream Arquitectura & Diseño en la foto de arriba.