Una casa minimalista para una familia moderna

La evolución de la técnica no solo fue acompañando la evolución de la construcción en general, sino que es uno de los puntos de mayor trascendencia en la evolución de espacio en general y el espacio moderno en particular. La modernidad vio en la técnica no solo una nueva forma de expresión sino también una respuesta a cambios en el espacio habitable. La posibilidad de darle mayor libertad a los espacios interiores, de unificar los mismos no solo en planta sino también en altura. La posibilidad de darle un juego plástico al lenguaje es producto de tener disponible una técnica que colaborara con esta búsqueda.

La prefabricación o la industralización de la construcción fueron uno de los grandes avances respectos a las técnicas tradicionales de construcción, lo que permitió la posibilidad de serialidad y de producción masiva de viviendas, en un mundo en constante crecimiento de la ciudad. Lenguaje, modernidad y técnica se conjugan en esta propuesta de AD + arquitectura que demuestra que mas alla del sistema la modernidad es mucho mas que un mero estilo o lenguaje y que lo revolucionario estaba dado en la modificación del espacio y en la técnica que permitía esta evolución.