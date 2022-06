6 Piletas pequeñas que caben en cualquier patiecito

Hay una cuestión que es importante destacar a la hora de hablar de la construcción de piletas pequeñas para el hogar, que tiene que ver con la profundidad que iremos a darle a la misma. Esto parece una pavada pero puede dar lugar a errores groseros en la construcción si no nos asesoramos por especialistas. Hoy en día, las piletas pequeñas no aspiran a permitir la práctica de buceo. Al contrario, cuando hay poco espacio y dimensiones reducidas, lo que se prioriza es la posibilidad de refrescarse, quizás de sentarse a tomar algo fresco y, por qué no, realizar algún ejercicio relajante. La profundidad ya no se usa escucharán por ahí; de hecho, recomiendan no salirse de 1 y 1,5 m.. Arriba, la perfecta, impecable, pileta del Estudio Nicolás Pierry.