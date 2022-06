Cómo renovar tu baño paso a paso ¡Y gastando poco dinero!

Un pequeño cambio que hará que tu baño se vea completamente distinto es cambiando el espejo. El gran protagonista de este ambiente, en el que uno repara sí o sí. No hay quien no se mire en el espejo cuando entra en el baño. Podés cambiar, o agregar si no lo tiene, sólo el marco o colocar uno completamente nuevo. Cualquiera de esas reformas se notarán mucho y le darán un aire nuevo al baño.