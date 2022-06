8 Fachadas con jardines que parecen de pelicula

En el libro de ideas de hoy vamos a demostrarles que las fachadas con jardín siempre son más lindas.

Y ya que hablamos de este tema, les compartimos otro libro de ideas en el que encontrarán fachadas con ventanales realmente sensacionales.

No nos cansamos de decir lo importante que es tener una fachada no solamente impecable, sino también invitadora. La fachada es la cara de nuestra casa. De ella depende que los visitantes se lleven una primera impresión favorable o no.

La fachada es el reflejo arquiectónico del interior de la casa y es mucho lo que podemos anticipar tan solo contemplándola cuidadosamente. La buena noticia es que es relativamente fácil tener una fachada fabulosa, basta con mantenerla en buen estado, limpia e incorporar algunos elementos que le sumen originalidad y encanto.

Siempre que podamos valernos de un pequeño jardín exterior y de un poco de vegetación, nuestra fachada se verá decididamente embellecida. Así que si contamos con el espacio para ello ya no tenemos excusas.

Acompáñennos a recorrer unas cuantas fachadas que ganaron mucho con la incorporación de un lindo jardín.