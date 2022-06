Una casita humilde con un interior maravilloso

Become a Home

Become a Home

El baño no sólo debe estar escrupulosamente limpio, sino también en perfecto funcionamiento. Fugas de agua o inodoros que no funcionan no serán tolerados y los inquilinos protestarían y con razón. Los huéspedes deben tener suficientes toallas a su disposición, aunque los productos de higiene personal corren por cuenta de ellos.