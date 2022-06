Una casa minimalista con una iluminación perfecta

La arquitectura se vale de un elemento importante para el desarrollo de los espacios y básicamente es la ocupación, la delimitación del mismo para configurar un espacio que cubierto o no delimiten la posibilidad de ocupación y lógicamente el uso. Esta cualidad tan básica (y porque no obvia) es la que hace del espacio el elemento más importante en una construcción, y aunque sub valorado por la posibilidad previa de ser entendido en sentido de luces, sombras, ventilaciones, reflejos y demás características (hoy acortadas pro el uso de herramientas digitales que permiten mostrarlo previamente a quien va a usarlo) que conjugadas con vivencias propias de los individuos y su propia sensibilidad, no deja de ser la búsqueda primera de la arquitectura. Esta vivienda de Lliberos Salvador arquitectos nos da una muestra mas de la importancia del espacio, sea este cubierto o libre