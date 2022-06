Una casa repleta de detalles hermosos

Todo lo contrario a un minimalismo que se despoja de muebles y accesorios, esta casa ofrece múltiples instancias para arrellanarse. Casi que no te van a dar ganas de salir de tu casa si tenés tantas opciones para descansar, leer, escuchar música, recibir amistades, comer, dormir, meditar, y así al infinito.

En la imagen de arriba, una ante-cocina se aprovechó, no para almacenar ollas o guardar pavadas, no; cada espacio decorado ofrece, insistimos, distintas facetas del buen vivir, del dolce far niente, si se quiere. Destacamos la belleza de la alfombra: una geometría retro absolutamente de moda. Si vas a comprarte una alfombra, con ese motivo no la pifiás.