Donde reina el deck: versatilidad y placer

¡Qué ambientes gloriosos crean estos pisos flotantes de madera en los jardines yterrazas! No, no exagero;si ya de por sí los humanos sentimos un inmenso placer cuando -con las necesidades básicas satisfechas- salimos a retozar al sol y al verde, cuánto mayor será el goce al poder pisar ese suelo suave y blando que proporciona la madera.

No, no exagero, y los amantes del aire libre y puro me van a entender perfectamente. Los decks de madera generan espacios increíbles sin necesidad de grandes dimensiones ni más recurso que la madera y sus correspondientes cuidados impermeabilizantes.

Hoy en día, cada vez con mayor frecuencia se implementan decks ni bien un jardín brinda la oportunidad. Es que hacen las veces de pérgola, de terraza y de muelle, gracias a estar elevados sobre el suelo. En la superficie del deck se pueden instalar sombrillas, reposeras, mesas, sillones, y pueden recibir todos los estilos en decoración.

Encontramos desde casas híper modernas hasta viviendas netamente rurales, unidas por la magia del deck. Estos pisos pueden construirse en pleno verde, como una isla dentro del jardín, pero también son empleados para bordear piscinas, facilitando el acceso y el egreso de la misma. Los decks pueden colocarse, a su vez, junto a la vivienda, creándose un espacio ideal para colocar reposeras y dejarse estar.

A soñar, a relajarse, a dejarse llevar por los ambientes mágicos donde reina el deck.