Una casa prefabricada con mucho encanto

De que se trata la arquitectura? O mejor dicho, para quien se trata la arquitectura?. No pierden sentido los espacios cuando no se usan? Y lo que le da validez a una propuesta no es acaso el usuario y la utilidad que este le da a una obra?. La respuesta es inequívoca, es el usuario el factor más importante y determinante por encima de cualquiera de otras de las variables que interactúen. Puede ser importante el paisaje, el clima, la orientación, el programa, pero todas ellas están ligadas directamente al usuario y sus intenciones, sus sensaciones y su psicología. Sea una persona, un grupo familiar o un usuario ideal, siempre la premisa será el usuario y sus necesidades.

Esto vemos en esta obra de + Arq donde se encuentran con un usuario muy particular: un minusválido visual. La obra toma otro desarrollo si las premisas del usuario cambian y eso nos pasa normalmente cuando habitamos un espacio pensado para otra persona. Existimos porque ocupamos el espacio y ocupamos el espacio porque existimos, nunca una relación entre el ser y su entorno fue tan proporcional y simbiótica, la arquitectura existe no porque alguien la cree, sino porque alguien la habita y le da sentido.